Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Bergland suchen wir ab sofort eine/n

Hilfskraft für Kanal-/Öltankreinigung

Was du tun wirst:

Mithilfe bei Beseitigung von Verstopfungen von Kanälen

Reinigung von Behältern (Öl-/Fettabscheider, Pumpstationen)

Absaugen von Schüttung, Hackschnitzel/Pellets, etc.

Was du mitbringst:

Du besitzt einen Führerschein B.

Deine Aufgaben erledigst du sorgfältig und gewissenhaft.

Du bist motiviert und zuverlässig.

Was du davon hast:

Jobsicherheit: Wer zuverlässig und ordentlich arbeitet, hat bei uns auch langfristig einen sicheren Job.

Flexible Arbeitszeiten: Beginn: 6:00-7:00 Uhr; Ende: 16:00-17:00 Uhr - je nach Auftrag

Vollzeitanstellung: nach Absprache auch Teilzeit möglich.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du verdienst mind. €13,06 brutto pro Stunde + Diäten. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt toll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter der Jobnummer 15415 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at