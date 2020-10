Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

eine(n) Hochbau-Techniker/in

Vollzeitbeschäftigung mit 40 Std./Woche

Beginn ehestmöglich

Anforderungen:

Fundierte technische Ausbildung (HTL, FH, TU)

Kenntnisse in ArchiCAD und (oder) AutoCAD

Berufserfahrung in Bauleitung, Ausschreibung und Abrechnung

Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten

Eigeninitiative, Engagement

Führerschein B, eigener PKW

Entgelt:

Nach geltendem Kollektivvertrag, Überzahlung entsprechend Qualifikation und Erfahrung

Bewerbung:

Per Post oder per E-Mail an: w.seidl@tb-seidl.at

Technisches Büro Ing. Wilhelm Seidl GmbH

Göglstraße 11b, 3500Krems

www.tb-seidl.at