ImmobilienverwalterIn

Ihr Aufgabenbereich:

Eigenständige Betreuung und Verwaltung von Immobilien in Niederösterreich und Wien nach WGG, MRG, WEG

Wirtschaftliche und technische Objektverwaltung

Umfassende, kompetente Beratung und Betreuung der Mieter und Eigentümer sowie Abhaltung von Hausversammlungen

Ansprechpartner für Mieter, Eigentümer, Behörden und Fachfirmen

Vorausschauende Planung und Abwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen

Ihr Profil:

Mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung

Kaufmännisches und technisches Grundverständnis

Abgelegte Befähigungsprüfung für Immobilienverwalter von Vorteil

Gute MS-Office-Kenntnisse, SAP-Erfahrung von Vorteil, Führerschein

Kommunikationsgeschick, Verhandlungs- und Vermittlungsstärke und Organisationsfähigkeit

Analytisches und vernetztes Denken

Hausverstand

Hohe ziel- und ergebnisorientierte Umsetzungskompetenz

Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung

Unser Angebot:

Langfristige Vollzeitanstellung in einem zukunftssicheren Unternehmen

Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Gleitzeit zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie, Homeoffice

Ausgezeichnete Sozialleistungen wie z.B. Essensbons und Obstkorb, Kostenübernahme für diverse medizinische Leistungen, Fahrtkostenersatz, etc.

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR 2.800,-- brutto/Monat. Geboten werden jedenfalls eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung sowie eine leistungsorientierte Steigerung.

