SGS Industrial Services bietet international Industriemontage- und Projektdienstleistungen an. Mechanische Montagen und elektrische Installationen auf höchstem Niveau, dass bieten wir Herstellern als auch Betreibern von Industrieanlagen. 16 Standorte auf drei Kontinenten ermöglichen es uns kundennah Projekte zu realisieren. Mit einem Stammteam von rund 800 Mitarbeitern arbeiten wir weltweit: Sicher. Global. Schnell. Wir sind SGS Industrial Services.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Instandhaltung / Schlosser (m/w/d)

für einen langfristigen Einsatz in Wiener Neustadt bei unserem Kunden.

Diese Aufgaben erwarten dich

mechanische Instandhaltung

selbständiges Arbeiten gem. technischen Vorgaben

Was uns überzeugt

abgeschlossene technische Ausbildung

erste Erfahrung im Bereich Stahl- und Anlagenbau wünschenswert

du bist zuverlässig, kostenbewusst und selbstständig

Führerschein Klasse B

Worauf du dich freuen kannst:

langfristige Fixanstellung in einem krisensicheren Unternehmen

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe

geregelte Arbeitszeiten

fachspezifische Einschulung und Weiterbildung

leistungsgerechte Entlohnung und Entwicklungsmöglichkeiten

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beträgt 14,10 € pro Stunde mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Berufserfahrung.

Wenn du weitere Fragen zur Position hast, darfst du dich jederzeit bei Herrn Gernot Moitzi (+43 7764 20048-1408 oder jobs@sgs-industrial.com) melden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

