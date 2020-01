Aufgrund des guten Geschäftsverlaufes suchen wir zur Verstärkung unseres Teams am Standort Neutal zum sofortigen, ehestmöglichen Termin eine/n

Interior Designer (m/w)

Einrichtungsberater/Küchenplaner

Deine zukünftigen Aufgaben:

In dieser Positionerhältst Du die Möglichkeit Deine in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten mit Kreativität und Deinem Interesse an Küchen u. Wohntrends von kompletten Innenraum-Projekten vom strategischen Konzept bis zur Ausführungsplanung, eigenständig umzusetzen.

Perfekt ins Team passt Du:

Wenn Du eine Ausbildung im Bereich Innenarchitektur/Holztechnik absolviert und/oder eine mehrjährige Praxis als Technischer Zeichner mit EDV Kenntnissen hast.

Technisches Grundverständnis, eigenständige verantwortungsvolle Arbeitsweise Freude im Umgang mit Kunden, freundliches, kompetentes Auftreten, direkter Kundenkontakt

Montagetischler (m/w)

auch Partien

Deine zukünftigen Aufgaben:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Tischler mit Liebe zum Detail und Genauigkeit

Montage von Möbeln aller Art, einfache Anschlussarbeiten, eigenständiges Arbeiten

Perfekt ins Team passt Du:

Eigenständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise, freundliches undwertschätzendes Auftreten, Teamfähigkeit und Flexibilität, gute Deutschkenntnisse

Überstundenbereitschaft. Führerschein B und Reisebereitschaft in ganz Ö und EU Raum

Wir bieten:

Eine außergewöhnlich abwechslungsreiche Tätigkeit mit Freiraum zur eigenverantwortlichen Arbeit. Angenehmes Betriebs-­ und Arbeitsklima in einem kompetenten Team.

Vollzeitbeschäftigung Entlohnung lt. KV. Für die Position Interior Designerbieten wir ein monatliches Bruttogehalt von ca. 2.000,-€.

Für den MontagetischlerKV Lohn von 11,10€ /Std. Geboten wird weiters eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Bei Interesse freuen wir uns auf DEINE schriftlichen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: info@jh-­wohnraumstudio.at