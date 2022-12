Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Service NÖ-Wien sucht für Vollzeit am Bürostandort 3580 Mold Verstärkung.

Was du tun wirst: Mitarbeit in der Buchhaltung/Kostenrechnung

Ab dem ersten Tag bist du Teil unseres Buchhaltungsteams und bekommst Einblick in die Aufgaben der Abteilung. Du hast dann die Möglichkeit die Buchhalterausbildung zu absolvieren.

Du unterstützt unsere Bilanzbuchhalter bei den verschiedenen Vereins - Buchhaltungen, Anlagenbuchhaltung, Lagerführung, Bilanzierung und Kostenrechnung in der BMD NTCS

Du hast Kontakt mit Ämtern und Behörden, z. B. Umsatzsteuervoranmeldung

Was du mitbringst: Zahlenaffinität, Genauigkeit und Lernbereitschaft

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung wie HAK/HBLA-Matura. Klar interessiert uns, was du gelernt hast. Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst.

Du bist in Word, Excel und Powerpoint topfit oder bereit, es rasch noch besser zu lernen.

Du arbeitest sehr sorgfältig, genau und eigenständig, kannst Vertraulichkeit wahren und kommunizierst stets freundlich.

Du magst es mit Zahlen zu arbeiten und bist bereit dich weiterzubilden und neue Erfahrungen zu machen.

Was du davon hast:

Ein gut begleiteter Start. In Schulungen lernst du deine Aufgaben im Detail kennen, Kolleg/-innen bringen dir dann die Feinheiten bei.

Individuelle Weiterbildung. Bei uns bekommst du eine umfassende Einschulung und entwickelst deine Fähigkeiten weiter.

Du arbeitest in einem kleinen und sehr kollegialen Team, gut vernetzt in der Region. Dein Job ist abwechslungsreich mit viel Gestaltungsfreiraum.

Für diese Position gilt ein monatliches Einstiegsgehalt von EUR 2.000,00 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Mit diesem Inserat wenden wir uns sowohl an Maturant*innen als auch an Bewerber*innen mit erster Berufserfahrung. Bitte füge deiner Bewerbung ein aktuelles Jahres-/Semesterzeugnis bei.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 13841 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service NÖ-Wien eGenz. Hd. Michaela DietrichMold 72, 3580 HornTel.: 059 060 300 56jobs. noe@maschinenring.at www.maschinenring.at