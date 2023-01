Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten. Wir leisten einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Klimas und für eine lebenswerte Welt für kommende Generationen.



Wir schaffen Werte für Mensch und Umwelt.



Zur Unterstützung unserer Rechtsabteilung suchen wir für unser Headquarter in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) zum ehestmöglichen Eintritt folgende Position:



Jurist*in - Erneuerbare Energien

Voll- oder Teilzeit



Ihre Aufgaben – gemeinsam etwas bewegen:

Eigenständige Erstellung und Verhandlung von Verträgen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen (Kauf- und Pachtverträge sowie Dienstbarkeiten von Grundstücken, Kooperationsverträge, …)

Kommunikation mit externen Berater*innen und Kanzleien sowie Schnittstelle zu den Fachabteilungen

Juristische Betreuung von Rechtsfragen in den Bereichen Finanzrecht, Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht

Eigenständige Abwicklung von nationalen und internationalen Projekten im Rechtsbereich

Umfassende Mitarbeit im rechtlichen Tagesgeschäft



Was Sie mitbringen – außer Ihrer Leidenschaft für Erneuerbare:

Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht o.ä.

Einschlägige Berufserfahrung

Sehr gute Kenntnisse in den oben genannten Rechtsgebieten

Gute Englischkenntnisse wünschenswert

Ausgeprägte Kommunikationsstärke

Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und Genauigkeit

Interesse an erneuerbarer Energie und den damit verbundenen juristischen Fragestellungen



Was wir Ihnen bieten – mehr als einen Job mit Sinn:

Verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftssicheren Umfeld

Partizipative, vertrauensbasierte und teamorientierte Unternehmenskultur

Modernes Büroumfeld und flexible Arbeitsgestaltung mit Home-Office und Mobile Working

Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

Top Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zahlreiche Mitarbeiter*innen-Benefits wie 4-Tage-Woche, unser Pool an Elektroautos zur Privatnutzung, gratis Lademöglichkeit für private e-Autos, tolle Teamevents, Massage, Energiebonus, Coachings, Gesundheitsmanagement, After-Work-Events, lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle und vieles mehr



Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 3.300,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.



Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung: www.wksimonsfeld.at/karriere