Für die Pflege und Wartung unserer Busse und LKW´s in unserer modernen betriebseigenen Werkstätte am Betriebsstandort in 3370 Ybbs an der Donau, Busterminalstraße 1, suchen wir ab sofort eine/n

KFZ Mechaniker/in

und eine/n

KFZ Spengler/in und Lackierer/in

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am betriebseigenen Fuhrpark

Arbeiten an allen Hauptkomponenten wie Hydraulik, Elektrik, Elektronik, Motoren etc.

Ihr Profil:

Abgeschlossene KFZ-Mechanikerlehre oder Landmaschinentechniker bzw. abgeschlossene KFZ Spengler- und Lackiererlehre

Mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil

Verantwortungsbewusst, engagiert, selbstständig und zuverlässig

Für jede dieser Stellen gilt ein Monatsbruttogehalt von EUR 2.570,-.

Bewerbungen bitte schriftlich (mit Lebenslauf, Arbeitsbestätigungen, Zeugnisse etc.) an:

Mitterbauer Reisen & Logistik GmbH, z.H. Herrn Ing. Christoph Mitterbauer

E-Mail: christoph.mitterbauer@mitterbauer.co.at