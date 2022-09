Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Für Kunden in der Region suchen wir zum sofortigen Eintritt einen:

KFZ Mechaniker oder -helfer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Deine Aufgaben sind die Aufträge von Service- und Reparaturen

Instandhaltung und Fehlersuche sowie

elektronische Diagnose.

Was du mitbringst:

Du benötigst einen Lehrabschluss als KFZ-Mechaniker

Du bist belastbar und körperlich fit, sowie kunden- und serviceorientiert.

Du kannst dich auf Deutsch in Wort und Schrift gut verständigen.

Du hast einen Führerschein B und ein eigenes Auto

Was du davon hast:

Du hast geregelte Arbeitszeiten und die Sicherheit eines starken Arbeitgebers.

Dich erwarten abwechslungsreiche und interessante Aufgaben, sowie eine faire und zeitgerechte Bezahlung.

Dein Arbeitsplatz befindet sich in der Region, sozusagen neben der Haustür.

Eine fixe Übernahme ist bei entsprechender Eignung angedacht.

Wir bieten einen Monatsbruttolohn ab € 2.368 Euro (38.5 Std./Woche) sowie die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Klingt spannend? Dann bewirb dich gleich jetzt unter der Job Nr. 13111 auf www.maschinenring-jobs.at oder sende uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf dich!

Wir freuen uns auf einen vollständigen Lebenslauf mit Foto.

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Roman Nigischer

Mold 72

3580 Horn

Büro 2020 Hollabrunn: Wienerstraße 132

T: 059060 380 33

roman.nigischer@maschinenring.at