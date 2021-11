Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine(n)

Kfz-Techniker/in

Sie bringen mit:

Abgeschlossene Ausbildung im KFZ Bereich

Begeisterung für unsere Marken

Gründliches und selbständiges Arbeiten

Bereitschaft zur Weiterbildung

Führerschein Klasse B

Abgeleisteter Präsenz/Zivildienst

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz in Mistelbach

Einen weitgehend selbständigen Arbeitsbereich

Qualitative Weiterbildung

Die Struktur und Atmosphäre eines Familienbetriebes

Vollzeitbeschäftigung

Rahmenarbeitszeit: MO–DO 7:30 Uhr–16:30 Uhr, FR 7:30 Uhr–13:15 Uhr, lange Woche 1 x pro Monat.

Das Mindestgehalt richtet sich nach dem Kollektivvertrag und beträgt 2021 € 2.293,08 pro Monat auf 38,5 Stunden Basis. HABEN SIE INTERESSE? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Lichtbild an: Autohaus POLKE GmbH, Haydngasse 2b, 2130 Mistelbach z. Hd. Hrn. Thomas Polke oder per E-Mail an thomas.polke@polke.at