Der Familypark besteht bereits seit über 50 Jahren und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum größten Freizeitpark Österreichs entwickelt. Mit über 700.000 Gästen aus dem In- und Ausland ist der Park ein bedeutender Player im Österreichischen Tourismus. Derzeit werden in St. Margarethen ca 250 Mitarbeiter beschäftigt. Seit März 2019 ist der Park Tochtergesellschaft der französischen Compagnie des Alpes, die in Europa insgesamt 12 Freizeitparks und zahlreiche renommierte Schigebiete betreibt. Zur Verstärkung eines wachsenden Teams suchen wir ab sofort für unseren Standort in St. Margarethen im Burgenland

Koch/Pizza-Koch/Kebap-Koch/Bäcker (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Zubereitung von Speisen

Einhaltung der Hygienevorschriften

Sauberhalten der Küche

Übernahme und Kontrolle von Waren

Bestellungen und Inventur

Ihr Profil:

abgeschlossene Berufsausbildung als Koch und mehrjährige Praxiserfahrung

Führungsqualitäten wünschenswert

verantwortungsbewusstes, teamorientiertes und selbstständiges Arbeiten

flexibel und belastbar

freundlicher Umgang mit Gästen

gute Deutschkenntnisse

Bereitschaft zum Einsatz an Wochenenden und an Feiertagen

Unser Angebot:

Saisonstelle mit abwechslungsreichem Aufgabengebiet in einem wachsenden Unternehmen

Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team

Als Mitarbeiter jederzeit freien Eintritt in den Park und ein Kontingent an Freikarten für die Familie

Mitarbeitervergünstigungen

Wir bieten für diese Saisonstelle eine marktkonforme und leistungsgerechte Entlohnung. Das Monatsgehalt auf Basis von 40 Wochenstunden beträgt EUR 1.808,00.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Dienstzeugnisse) an: bewerbung@familypark.at