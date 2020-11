Kontrolldienst (m/w)

Vollzeit

Niederösterreich

G4S ist das weltweit größte Sicherheitsunternehmen, das sich auf das Outsourcing von Sicherheitsleistungen spezialisiert hat. Unsere Kernkompetenz basiert auf unserem langjährigen hervorragenden Sicherheitsknow-How und unserer Erfahrung in den Abläufen von Sicherheitsprozessen. Weltweit sind wir in über 90 Ländern tätig, alleine in Österreich bieten wir rund 3.000 MitarbeiterInnen einen sicheren Arbeitsplatz.

Zur Unterstützung suchen wir ab sofort jeweils 1-2 Mitarbeiter (m/w) in:

Mistelbach/Gänserndorf/Korneuburg/Purkersdorf/Schwechat/Groß Enzersdorf.

Ihre Dienste verrichten Sie im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung ausschließlich tagsüber von Montag bis Freitag.

Ihr Verantwortungsbereich:

Allgemeine Bewachungstätigkeiten

Zugangskontrollen

Durchsetzung der Hausordnung

Auskunftserteilung

Unsere Anforderungen:

Volljährigkeit

Unbescholtenheit - keine gerichtlichen Verurteilungen!

Zeitliche Flexibilität

Teamfähigkeit

Gute EDV- Kenntnisse

Deutschkenntnisse (C1)

Englischkenntnisse von Vorteil

Führerschein der Klasse B und eigener PKW von Vorteil

Ihre Perspektiven:

Übernehmen Sie Verantwortung und entwickeln Sie sich in einem großartigen Unternehmen weiter!

Arbeiten Sie mit einem tollen Team an gemeinsamen Zielen und feiern Sie Ihre Erfolge!

Profitieren Sie von einem professionellen Umfeld und der langjährigen Erfahrung im Dienstleistungsbereich!

Für die ausgeschriebene Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgrund- gehalt von 10,50 Euro brutto pro Stunde, wobei eine stundenweise Abrechnung erfolgt und Mehr- bzw. Überstunden, etwaige Zuschläge bzw. Zulagen die ausbezahlt werden noch nicht inkludiert sind.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung unter

https://g4ssecuresolutions.recruitee.com/o/kontrolldienst-mw-vollzeit-mistelbach-ganserndorf-korneuburg-purkersdorf-schwechat-gro-enzersdorf