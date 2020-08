In der SKA-RZ Hochegg der Pensionsversicherungsanstalt gelangt die Stelle der

Küchenleitung (m/w)

ab sofort zur Besetzung.

Anforderungsprofil:

Ausübungsberechtigung für den Beruf Koch/Köchin

absolvierter Ausbildungslehrgang zum diätetisch geschulten Koch/zur diätetisch geschulten Köchin oder die Bereitschaft, die Ausbildung innerhalb von zwei Jahren zu absolvieren

Kenntnisse der regionalen Küche

Kenntnisse in der administrativen Leitung einer Großküche

berufsspezifische Kenntnisse in fachtheoretischen Bereichen über die wirtschaftliche Führung einer Küche und den wirtschaftlichen Einkauf von Lebensmitteln

theoretische Ausbildung zum Themenschwerpunkt Küchenhygiene mit Detailkenntnissenvon HACCP

absolvierter Lehrlingsausbildungskurs oder die Bereitschaft zur Ablegung der Prüfung innerhalb eines Jahres

gute PC- und MS Office-Kenntnisse

Bereitschaft zur Teilnahme an einem Auswahlverfahren

Persönlich überzeugen Sie durch:

Durchsetzungsvermögen und die Befähigung zur Führung von MitarbeiterInnen

Problemlösungskompetenz, Entscheidungsfähigkeit und Flexibilität

kooperatives Verhalten/Teamfähigkeit

gutes mündliches Ausdrucksvermögen sowie organisatorische Fähigkeiten

Bereitschaft zu regelmäßiger Weiterbildung

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Techniken sowohl bei der Zubereitung von Speisen als auch in organisatorischer und administrativer Hinsicht

dienstleistungsorientiertes Denken

Wir bieten Ihnen eine sehr interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit mit sehr gutem Betriebsklima und kollegialer und offener Arbeitsatmosphäre, geregelte Arbeitszeiten, günstige Verpflegung, kostenlose Arbeitskleidung und kostengünstige Dienstwohnungen.

Auf das Dienstverhältnis findet die Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs Anwendung. Anfangs-Mindestentgelt ohne Vordienstzeiten brutto EUR 2.385,40 monatlich. Durch Anrechnung von Vordienstzeiten kann sich ein individuell höherer Bezugsanspruch ergeben.

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an die Pensionsversicherungsanstalt, Abteilung Personalverwaltung, Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien (pva-hpvw@pv.at).

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mag. Bachl unter der Telefonnummer 050303/DW 24100 zur Verfügung.

Entgeltliche Einschaltung