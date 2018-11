Kundenbetreuer/in Service Telefon

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in.

HAUPTAUFGABEN

Als Mitarbeiter/in am Service-Telefon sind Sie zuständig für Service- und Reparaturanfragen aus einem definierten Produktportfolio der Geberit Produkte. Alle Kundendaten und Serviceaufträge erfassen Sie korrekt und effizient in unseren EDV-Systemen und koordinieren diese mit unserer externen Servicefirma. Sie unterstützen die Kollegen in sämtlichen Fragen zum Thema Service in Richtung unserer Kunden und Partner.

PROFIL

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie gutes technisches Verständnis sind die Basis, die mehrjährige Erfahrung und Freude am telefonischen Kundenkontakt Voraussetzung für diese Position. Zudem bringen Sie gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office) mit. Erfahrungen im Kundendienstbereich sowie EDV-, SAP- und CRM-Kenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung. Sie verfügen über eine rasche und exakte Arbeitsweise und verlieren auch in hektischen Momenten nicht den Überblick.

BEWERBUNG

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Das Einstiegsgehalt für diese Position beträgt € 28.000,- brutto jährlich. Unser Gehaltssystem bietet eine attraktive Entwicklung je nach Qualifikation und Unternehmenszugehörigkeit.



KONTAKT Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Frau Sonja Lahner

Gebertstraße 1

AT-3140 Pottenbrunn

T: +43 2742 401 1003

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 30 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2017 einen Nettoumsatz von CHF 2,9 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).