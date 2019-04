Du bist flexibel, gehst wertschätzend mit Menschen um und suchst eine neue Herausforderung in der Region? Dann komm ins Maschinenring Erlauftal-Team!

Wir brauchen Dich!

Für unsere Geschäftsfelder Grünraumpflege, Objektbetreuung, Winterdienst usw. suchen wir einen:

engagierten Kundenbetreuer m/w*

in Vollzeit am Standort in 3262 Wang

*Bezahlung € 2.000,- brutto/Monat, Bereitschaft zur Überzahlung

Wenn du mit Leidenschaft und Herzblut in der Region an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mitwirken möchtest, dann bewirb dich gleich jetzt:

Maschinenring Erlauftal

Bahnhofstraße 1

3262 Wang

T 059060 32450

E andreas.hauss@maschinenring.at