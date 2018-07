Hochwertige Produkte mit Mehrwert – dafür steht Murexin in der Parkett- und Klebe-, Fliesenverlege-, Beschichtungs-, Abdichtungs-, Estrich- und Mörtel-, Farb- und Anstrichtechnik. Die Murexin GmbH, mit Hauptsitz in Wiener Neustadt, ist einer der führenden österreichischen Hersteller bauchemischer Produkte für den Bau-Profi.

Nun wollen wir unser Team in der Zentrale in Wr: Neustadt weiter expandieren und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt je einen/eine Mitarbeiter/in für den Bereich

Labor Produktentwicklung und Labor Qualitätskontrolle

Unsere Vorstellungen: Ihre Aufgaben.

Produktentwicklung, Ausarbeitung von Rezepturen und Qualitätskontrolle

Laborversuche, Analysen und Materialprüfungen

Rohstoffeingangskontrollen und Produktunterstützung

Betreuung von Auslandswerken

Ihre Erfahrung: Unser Vorteil.

Solides chemisches Basiswissen

Kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägtem Teamgeist

Ergebnisorientiertes, selbständiges und engagiertes Arbeiten

Grundkenntnisse MS-Office

Sehr gutes Deutsch und Fremdsprachenkenntnisse (Englisch)

Unser Versprechen: Ihr Vorteil.

Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Qualifizierte Fort- und Weiterbildung

Ergebnisorientiertes Teamwork in der Zentrale eines innovativen Unternehmens

Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von EUR 2.517,-- brutto / Monat. Bereitschaft zur KV-Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung ist vorhanden.

Unser Ziel: Ihre Bewerbung.

Sie sind von Murexin begeistert und möchten Teil des Teams werden, dann freuen wir uns jetzt schon auf Ihre Bewerbung! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen* an Murexin GmbH, Frau Daniela Hagen, Franz von Furtenbach Straße 1, 2700 Wiener Neustadt oder per Mail an d.hagen@murexin.com.

*(Bewerbungsunterlagen werden nicht automatisch retourniert)

Wir verwenden die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bewerbung. Informationen unter https://murexin.at/de/datenschutz