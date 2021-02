Die Donau Chemie AG ist ein international tätiges Unternehmen der chemischen Industrie mit mehreren Produktions- und Distributionsstandorten in Österreich und angrenzenden Ländern. Die Produktionsanlagen am Standort Pischelsdorf zählen zu den modernsten und umweltfreundlichsten in der Branche und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Die Investition in die Lehrlingsausbildung ist uns ein wichtiges Anliegen. In der Jugend von heute sehen wir die Fachkräfte von morgen.

KARRIERE MIT LEHRE

„Meister von morgen“

Wir suchen für unseren Standort in Pischelsdorf per 1. September 2021 Lehrlinge m/w im Beruf

Labortechnik (3,5 Lehrjahre)

Hauptmodul Chemie

Berufsbeschreibung

Versuchsdurchführungen an verschiedensten Stoffen

Optimierung von Analysestrategien

Chemisch/Physikalische Untersuchungen

Elektronische Datenerfassung

Wartung und Kontrolle von Analysegeräten

Berufsschule St. Pölten

Anforderungen

Pflichtschulabschluss, gute schulische Leistungen

Technisches Verständnis

Unempfindlichkeit gegenüber chemischen Stoffen und Gerüchen

Konzentrations- und Teamfähigkeit

Wir bieten

Top-technische Ausbildung im Betrieb

Teilnahme an Lehrlingswettbewerben

Interne Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung

Weiterentwicklung während und nach Lehrabschluss

Werkskantine

Die Lehrlingsentschädigung brutto pro Monat (Stand per 01.05.2020) beträgt im 1. Lehrjahr:

€ 973,50; im 2. Lehrjahr: € 1.217,00; im 3. Lehrjahr: € 1.460,50; im 4. Lehrjahr: € 1.704,00.

Bist Du begeisterungsfähig und lernbereit? Dann bewirb Dich online unter www.donau-chemie-group.at