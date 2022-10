Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Oberndorf suchen wir ab sofort eine/n

Lager- Werkstattmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du hilfst mit beim Reifen wechseln

Du bringst die Sommerreifen ins Lager und bringst die neuen Winterreifen in die Werkstatt

Du unterstützt die Mechaniker und lernst dabei sehr viel

Deine Arbeitszeiten sind 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00

Was du mitbringst:

Uns interessiert, was Du kannst, nicht was Du gelernt hast

Technisches Geschick und schnelle Auffassungsgabe sind Voraussetzung

Du hast keine körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben. - nach diesem Einsatz der bis Anfang Dezember dauert haben wir noch zahlreiche andere Möglichkeiten

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Berufsorientierung: In verschiedenen Branchen eingesetzt zu werden ermöglicht dir fachspezifische Einblicke und gibt dir Orientierung für deine Berufswahl.

Für die Mithilfe beim Reifen wechseln bekommst Du 12,39 brutto pro Stunde

Klingt reizvoll? Dann schicke uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto! Wir freuen uns auf dich! Jobnr.: 13241

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at