Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wieselburg suchen wir ab sofort eine/n

Lagerhilfskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Schwere Dinge wie Tische, Bänke, Gläser, Sonnenschirme,... tragen

LKW be- und entladen

Waren Ausgabe und Rücknahme

Was du mitbringst:

Körperliche Ausdauer: Mit deiner Kraft kannst du schwere Dinge heben und tragen.

Zuverlässigkeit: Deine Aufgaben erledigst du sorgfältig und gewissenhaft.

Selbstständige Arbeitsweise: Dir muss man nicht jeden Schritt sagen. Du siehst selbst, was als Nächstes zu tun ist.

Gute Deutschkenntnisse: Damit du deine Anweisungen verstehen kannst und um Missverständnisse zu vermeiden.

Was du davon hast:

Einen tollen Job mit super Arbeitszeiten: Diese sind von Montag-Freitag von 07:00 - 15:30 Uhr im Sommer bis 16:00 Uhr.

Du arbeitest in der Region: Ein Job mit kurzer Anfahrtszeit.

Vollzeitbeschäftigung

Hochwertige Arbeitskleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du verdienst mind. €14,42 brutto/Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt online unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 14792. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

T: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at