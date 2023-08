Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Hollabrunn suchen wir ab sofort eine/n

Lagermitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du wirst die Ware vom Lieferanten übernehmen

Die Paketierung der fertigen Ware zählt ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet

Du kümmerst dich um die Sortierung und die richtige Lagerung der Ware

Was du mitbringst:

Wichtig ist, dass du Deutsch sprichst, um Arbeitsanweisungen und andere wichtige Informationen verstehen und umsetzen zu können.

Du bist motiviert, hilfsbereit und freundlich.

Führerschein B und ein eigenes Auto sind von Vorteil. So erreichst du die Betriebsstandorte unserer Kunden gut.



Was du davon hast:

Geregelte Arbeitszeiten: Du beginnst täglich um 06:00 Uhr und beendest deine Arbeit um 15:00 Uhr.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst € 12,06 brutto/Stunde.

Jobnummer: 15897

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Nadine Nicham

Mold 72

3580 Horn

D: +43 (59060) 38034

nadine.nicham@maschinenring.at