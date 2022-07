LEOP. BELOUSEK & CO GESMBH & CO KG ist der führende Großhändler für textiles Nähzubehör, Handarbeiten und Wolle. Wir weitern unser Lager im Standort Leiben aus und suchen aktuell einen

Lagermitarbeiter (m/w/x)

Ihre Aufgaben

Waren schlichten und kommissionieren

Be- und Entladung von LKW‘s

Einlagerungen

Ihr Profl

Körperliche Fitness

Solide Deutsch-Kenntnisse

Staplerführerschein

Unser Angebot

Arbeitszeit: Vollzeit

Montag - Donnerstag 07:30 - 16:30 Uhr,

Freitag 8:00 – 13:00

Vollzeit Montag - Donnerstag 07:30 - 16:30 Uhr, Freitag 8:00 – 13:00 Entlohnung: Das Mindestentgelt für die Stelle als Lagerarbeiter/-in beträgt € 1.800,– brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (38,5 Stunden/Woche)

Das Mindestentgelt für die Stelle als Lagerarbeiter/-in beträgt € 1.800,– brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (38,5 Stunden/Woche) Familiäres Umfeld – angenehmes Betriebsklima!

Ihr Arbeitsplatz ist in 3652 Leiben, Betriebsstraße 12.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

LEOP. BELOUSEK & CO GesmbH Co KG

z. H. Thomas Gaitzenauer

Linzer Straße 235a

A-1140 Wien oder per e-mail an bewerbung@belousek.at