Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wieselburg suchen wir ab sofort eine/n

Lagermitarbeiter mit Staplerschein (m/w/d)

Was du tun wirst:

Ausgabe von Werbeartikeln

Ausgabe und Rücknahme von Gläsern, Bänken und Tischen, Werbeartikeln

Be- und Entladen von LKW

Du sorgst für Ordnung im Magazin und überblickst Deinen Bereich

Was du mitbringst:

Staplerschein und Arbeitserfahrung ist für diese Stelle unbedingt nötig!

Wichtiger als was Du gelernt hast, ist was Du kannst

Verlässlichkeit und Genauigkeit zählen zu Deinen Stärken

Das Rechnen und überschlagen kleinerer Summen im Kopf bereitet Dir Freude und ist für Dich easy

Du beherrschst die Deutsche Sprache in Wort und Schrift sehr gut!

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb. In diesem Fall sind es jedenfalls 14,42 brutto in der Stunde.

Eine fixe Stelle an einem Arbeitsort! Du bist wertvoller Bestandteil des Teams!

Fixe Arbeitszeiten: Montag - Freitag 07:00 - 15:30 im Sommer bis 16:00.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Klingt super! Ja ist es auch! Bewirb Dich noch heute telefonisch unter 0664 - 8242335 oder lade gleich Deine Bewerbungsunterlagen online auf www. maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 14085 hoch.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at