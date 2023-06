Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ardagger suchen wir ab sofort eine/n

Lagerplatzmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Laden von Lastwagen

Du behältst am Sammelplatz den Überblick

Du sortierst Paletten

Deine Arbeitszeiten sind von 07:00 - 16:00, am Freitag ist dann früher Schluss!

Was du mitbringst:

Staplerschein und Erfahrung

ev. kannst Du auch mit einem Radlader fahren

Du bist freundlich, hilfsbereit und motiviert

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb. Das sind mind. 13, 56 brutto pro Stunde. Wieviel es für Dich mehr sein kann erfährst Du beim Vorstellungsgespräch.

Eine verantwortungsvolle Vollzeitarbeit

Du wirst Teil eines motivierten Teams

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at