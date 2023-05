Das Habsburg-Lothringen`sche Gut Persenbeug www.habsburg.at sucht ab Mai 2023 zur Unterstützung einen/eine

Landschaftspfeger/in

Allrounder/ Allrounderin mit Gartenerfahrung 25h / Woche

AUFGABENBEREICHE

Unterstützung vieler Aufgaben im Gut Persenbeug

Pfege der Grünfächen und Anlagen

Gartenarbeiten in und rund um das Schloss Persenbeug

Mithilfe beim Auf- und Abbau von Veranstaltungen

QUALIFIKATIONSSPEKTRUM

abgeschlossene Ausbildung (Gärtner vorteilhaft)

Deutsch in Wort und Schrift

Führerschein B und eigenes KFZ

Handwerkliche Fähigkeiten und gute körperliche Verfassung

Erfahrung in der Handhabung und Bedienung von Kleingeräten zur Pfege von Grünanlagen, Bäumen und Sträuchern

Bereitschaft zur Arbeit auch bei schlechter Witterung

WIR BIETEN

Familiäres Betriebsklima

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Zeiteinteilung

€ 1310,- brutto/ Monat bei 25h/ Woche – je nach Qualifikation und Erfahrung besteht die Möglichkeit zur Überbezahlung

€ 1000,- Nebenleistungen pro Jahr

Option auf Vollzeit

Bei Interesse an der ausgeschriebenen Stelle, senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an holz@habsburg.at oder per Post an das Habsburg-Lothringen`sche Gut Persenbeug, Schloßstraße 1, 3680 Persenbeug.