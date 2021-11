LBG Österreich wächst und bietet Ihnen aktuell in Niederösterreich, Wien und Burgenland folgende interessante Aufgaben:

Steuerberater*in

mit Perspektiven bis zur Partnerschaft: St. Pölten, Gloggnitz, Mistelbach, Wieselburg, Wien

Steuerberater-Berufsanwärter*in (UNI/FH)

St. Pölten, Gloggnitz, Mistelbach, Wieselburg, Gänserndorf, Wien, Neusiedl/See

Bilanzbuchhalter*in / Steuersachbearbeiter*in

St. Pölten, Gloggnitz, Mistelbach, Wieselburg, Wien, Neusiedl/See

HAK-, HLW-, HBLA-, HLT-Absolvent*innen

für Personalverrechnung (Gänserndorf, Hollabrunn, Wien, Neusiedl/See), für Buchhaltung (Wien, Gänserndorf) und Office-Management (Wien, Neusiedl/See)

LBG Österreich bietet Ihnen als ein regional verankertes, österreichweit führendes Beratungsunternehmen für die mittelständische Wirtschaft (KMU) ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit einem an Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen vielfältigen Kundenkreis. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die Arbeit mit unseren Kund*innen und im Team sowie eine umfassende Aus- und Weiterbildung an der „LBG-Akademie“, der „Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer“ und am „WIFI“.

Details zum Einstiegsgehalt, Social Benefits, Aufgaben, Perspektiven und Bewerbungslink finden Sie unter www.lbg.at/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Kontakt: Ihr LBG-Team Human Resources – Saliha Ceyhan, BA, Sophie Rauscher

