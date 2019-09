Hochwertige Produkte mit Mehrwert – dafür steht Murexin in der Parkett- und Klebe-, Fliesenverlege-, Beschichtungs-, Abdichtungs-, Estrich- und Mörtel-, Farb- und Anstrichtechnik. Murexin GmbH, mit Hauptsitz in Wiener Neustadt, ist einer der führenden österreichischen Hersteller bauchemischer Produkte für den Bau-Profi.

Nun wollen wir unser Team erweitern und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Lehrling Metalltechniker - Maschinenbautechnik

(Dauer 3,5 Jahre)

Unsere Vorstellungen: Ihre Aufgaben.

Maschinen und Geräte warten und pflegen

Maschinen und Geräte zusammenbauen und montieren

Mechanische Teile bearbeiten

Diverse Fertigkeiten erlernen (Fräsen, Schleifen, etc.)

Ihre Erfahrung: Unser Vorteil.

Positiver Pflichtschulabschluss, sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Hohes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Aufmerksames und sorgfältiges Handeln

Unser Ziel: Ihre Bewerbung.

Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Aufgabe in einem großartigen Team. Wir bieten Ihnen eine monatliche Lehrlingsentschädigung nach KV von 959,00 Euro brutto pro Monat im 1. Lehrjahr.

Sie sind von Murexin begeistert und möchten Teil des Teams werden, dann freuen wir uns jetzt schon auf Ihre Bewerbung! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen* an Murexin GmbH, Frau Daniela Hagen, Franz von Furtenbach Straße 1, 2700 Wiener Neustadt oder per Mail an d.hagen@murexin.com

*(Bewerbungsunterlagen werden nicht automatisch retourniert)

Wir verwenden die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bewerbung. Informationen unter https://murexin.at/de/datenschutz