Die Lasselsberger GmbH zählt zu den wesentlichen Gesellschaften der Baustoff- und Rohstoff-Division der LASSELSBERGER Group, einem international agierenden Konzern mit Sitz in Pöchlarn (Niederösterreich) und regionalen Schwerpunkten in Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Kroatien und Russland.

Für die weitere Stärkung der Abteilung „Building Materials“ suchen wir in der Sparte Transportbeton einen

Lehrling Transportbetontechniker(in)

Die Ausbildung umfasst:

Herstellen von Transportbeton unter Verwendung rechnergestützter Systeme

Proben entnehmen und Durchführung der qualitätssichernden Untersuchungen

Einrichten, überwachen und bedienen von Lagereinrichtungen, Förder-, Aufbereitungs- und Produktionsanlagen

Einrichten, überwachen und bedienen von Wiederaufbereitungsanlagen

Entgegennehmen und disponieren von Kundenbestellungen

Erstellen und nachbearbeiten von Versand- und Lieferbegleitpapieren

3 Jahre Berufsschulpflicht

Persönliche Anforderungen

An Technik interessiert

Selbstständig

Verantwortungsbewusst

Verlässlich

Flexibel

Führerschein Klasse B erforderlich

Gehalt

Wir bieten eine Lehrlingsentschädigung mit einem Stundenlohn von € 4,10 Brutto im 1. Lehrjahr lt. Kollektivvertrag an.

Geboten wird

Mitarbeit in einem dynamischen Team eines internationalen Konzerns, hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung sowie Möglichkeit der persönlichen Entwicklung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Motivationsschreiben mit dem Betreff „Bewerbung Lehrling Transportbetontechniker(in)" vorzugsweise an jobs@lasselsberger.com oder per Post an Lasselsberger GmbH, z.H. Julia Dachsberger, Wörth 1, 3380 Pöchlarn.

Etwaige anlässlich der Bewerbung entstehende Aufwendungen – wie beispielsweise Fahrtkosten, Tages- oder Nächtigungsgelder – werden nicht ersetzt.