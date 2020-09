Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

LEHRLINGE als KFZ-Techniker und Karosseriespengler

Unser Betrieb ist bekannt für beste Mechanikeraus- und -fortbildung sowie große Erfahrungen und Kenntnisse im Motorsportbereich. Einzigartig in Österreich sind wir im Auf- und Umbau von Rennfahrzeugen tätig. Als KFZ-Techniker/in bist du am Puls der Zeit und erlernst den Einsatz modernster Technologien - da kommt es nicht mehr auf „Kraft“, sondern viel mehr auf Know-how an!

Wir suchen motivierte Jugendliche, die sich am Erfolg unseres Unternehmens beteiligen wollen zum sofortigen Eintritt!

Bewerbungen bitte unter r.zellhofer@zellhofer.at oder persönlich bei Martin Zellhofer, 0664/101 22 24.