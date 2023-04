Wir sind ein renommiertes, international tätiges Präzisionswerkzeugbau-Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich und einer Zweigstelle in Wien. Zu unseren Produktionszweigen zählt der Prototypen- und Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau, die Fertigung von Stanzmaschinen und Stanzwerkzeugen sowie Lohnarbeit. Ein hoher Fokus liegt bei Gerhard Rauch auch in der Ausbildung unseres Nachwuchses. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in 3452 Trasdorf eine/n:

LEHRLINGSAUSBILDNER/IN (W/M/D)

Ihre Aufgaben:

Lehrausbildung und Weiterbildung von Jugendlichen im Lehrberuf MetalltechnikerIn mit Schwerpunkt Werkzeugbautechnik ( Theorie und Praxis! )

) Weiterentwicklung von fachlichen Ausbildungsprogrammen und Skripten

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Metalltechnik/Werkzeugbautechnik

Ausgezeichnete Fachkenntnisse und Erfahrungen in den Fachgebieten manuelles Drehen, manuelles Fräsen, CNC-Fräsen und zyklusgesteuertes Drehen

mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen und/oder Lehrlingen von Vorteil

TrainerInnen- oder Coachingausbildung von Vorteil

Werkmeisterausbildung von Vorteil

Verantwortungsbewusste, empathische Persönlichkeit

Hohe Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Freude an der nachhaltigen Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Was Sie erwartet:

Sehr angenehmes Arbeitsumfeld in einem kollegialen Team

Hohe Arbeitsplatzsicherheit eines international tätigen Familienunternehmens

Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen und Ihren Arbeitsbereich aktiv und nachhaltig mitzugestalten

Eintritt: ab sofort, Vollzeitbeschäftigung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Attraktive Sozialleistungen: kostenloser Mittagstisch, Urlaubssystem mit einer zusätzlichen optionalen Urlaubswoche, Geburtstagsprämie

Gleitzeit

Das Gehalt liegt bei mindestens € 3.100,00 (brutto lt. KV) mit Bereitschaft zu Überbezahlung, je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Wenn Sie Interesse an einer langfristigen Perspektive in einem modernen und stetig wachsenden Unternehmen haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Gerhard Rauch GmbH

Frau Mag. Michaela Krausgruber

michaela.krausgruber@gerhard-rauch.at

Gewerbepark 1, 3452 Trasdorf

www.gerhard-rauch.at