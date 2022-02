Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit weltweit über 140 Niederlassungen und 2000 Mitarbeitern. In Österreich sind wir seit fast 40 Jahren in der Projekt Logistik, der Organisation von Heavy Lift - Transporten sowie klassischen Speditionstätigkeiten im Bereich Luft- und Seefracht, LKW-Ladungsverkehr, Lager und Zollabwicklung, erfolgreich tätig.



Für unseren Standort am Flughafen Wien-Schwechat und Gallbrunn suchen wir zur Verstärkung !

Lehrstelle zur/m Speditionskauffrau/-mann

Wir bieten Ihnen

einen sicheren und modern ausgestatteten Arbeitsplatz

ausgezeichnetes Betriebsklima in einem erfolgreichen Team

abwechslungsreiches Arbeiten in einem internationalen Umfeld

interessante Aus- und Weiterbildung

Sie bringen mit …

Positiver Pflichtschulabschluss (auch AHS bzw. HAS/HAK)

Teamgeist und Einsatzwillen

gute Umgangsformen und Freude am Umgang mit Kunden

genaue und strukturierte Arbeitsweise

gute organisatorische Fähigkeiten und Lernbereitschaft

kaufmännisches Verständnis und Interesse

EDV-Grundkenntnisse in MS Office

gute Englisch-Kenntnisse

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zwischen- bzw. Abschlusszeugnissen und Foto senden Sie bitte unter Referenz Job-2022 per Email an office@fracht-austria.com

Die Lehrlingsentschädigung erfolgt nach Kollektivvertrag und beträgt im 1. Lehrjahr monatlich € 673,30 brutto. Darüber hinaus bieten wir attraktive Lehrlingsprämien und Sozialleistungen.