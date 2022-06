Der Familypark besteht bereits seit über 50 Jahren und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum größten Freizeitpark Österreichs entwickelt. Mit über 700.000 Gästen aus dem In- und Ausland ist der Park ein bedeutender Player im Österreichischen Tourismus. Derzeit werden in St. Margarethen ca 250 Mitarbeiter beschäftigt. Seit März 2019 ist der Park Tochtergesellschaft der französischen Compagnie des Alpes, die in Europa insgesamt 12 Freizeitparks und zahlreiche renommierte Schigebiete betreibt. Zur Verstärkung eines wachsenden Teams suchen wir ab sofort für unseren Standort in St. Margarethen im Burgenland

Leiter für die Gartenabteilung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Sie sind zuständig für die Arbeitsvorbereitung und Organisation von Abläufen

Auch die Dienstplanerstellung für die Abteilung Gärtner ist in ihrem Aufgabenbereich und sie sind Ansprechperson für die Mitarbeiter in diesem Bereich

Gemeinsam mit Ihrem Team pflegen Sie die Anlage des Familyparks, entfernen Unkraut, schneiden die Hecken und Sträucher zurück, pflegen die Rasenflächen, pflanzen Blumen und sorgen dafür, dass alles grünt und blüht.

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Gärtner

Freude am Umgang mit Pflanzen

gute körperliche Konstitution

Bereitschaft zur fallweisen Wochenendarbeit

gepflegtes Auftreten, freundliches, kundenorientiertes Verhalten

Flexibilität, Belastbarkeit

allgemeine PC-Kenntnisse

Unser Angebot:

Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Ein ansprechendes Arbeitsumfeld

Als Mitarbeiter jederzeit freien Eintritt in den Park und ein Kontingent an Freikarten für die Familie

Mitarbeitervergünstigungen

Für diese Position ist ein Monatsbruttogehalt EUR 2.300,00 (auf Basis 40 Wochenstunden) vorgesehen. Alle Details klären wir gerne im persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Dienstzeugnisse) an: bewerbung@familypark.at