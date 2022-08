Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Aufgrund einer beruflichen Veränderung der Positionsinhaberin gelangt in der Abteilung für Finanzen, Personal und Recht / Dienstleistungseinrichtung Personalmanagement folgende Position zur Besetzung:

Leiter_in Dienstleistungseinrichtung Personalmanagement (m/w/d)

Vollzeit oder mind. 30 Std./Woche Inserat Nr. SB22-0137

Ihre Aufgaben

Leitung der Dienstleistungseinrichtung (DLE) Personalmanagement mit den Bereichen Personaladministration, Personalverrechnung und Vertragsmanagement sowie fachliche und personelle Führung des Teams von derzeit 9 Personen

regelmäßige Berichterstattung an die Abteilungsleitung für Finanzen, Personal und Recht

Weiterentwicklung der DLE Personalmanagement in Einklang mit den strategischen Zielen der Universität

laufende Optimierung der Arbeitsprozesse sowie enge Zusammenarbeit mit der Abteilung für Digitalisierung

Konzeption und Umsetzung von Projekten im Bereich Personalmanagement, insb. Weiterführung der Implementierung des Kollektivvertrags der Universitäten, digitaler Personalakt, etc.

rechtliche Konzeption von Richtlinien, Betriebsvereinbarungen und Musterverträgen

Ansprechpartner_in für alle relevanten Stakeholder in sämtlichen personalrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Master/Diplom), idealerweise im Bereich Recht oder Personalmanagement

ausgezeichnete und umfassende Kenntnisse im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts (im Rahmen des Studiums, einer Zusatzausbildung oder durch Berufserfahrung)

mindestens 5-jährige Berufserfahrung im Bereich Personalmanagement, idealerweise an einer Hochschule oder im universitätsnahen Umfeld

berufliche Führungserfahrung, idealerweise mehr als zwei Jahre an einer Hochschule oder im universitätsnahen Umfeld

Erfahrung im Projektmanagement, idealerweise in leitender Funktion und in der selbstständigen Abwicklung von Projekten

Kenntnisse des Kollektivvertrags der Universitäten von Vorteil

ausgezeichnete Deutsch- (C2) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. C1) in Wort und Schrift

ausgewiesene Gleichstellungs- und Diversitätskompetenz (nähere Informationen unter: Leitfaden zur Beurteilung von Gender- und Diversitätskompetenz an der Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at))

ausgezeichnete Führungskompetenz mit ausgeprägter Umsetzungsstärke

selbstsicheres Auftreten und Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit

Ihre Perspektive

Vollzeit- oder Teilzeitanstellung (mind. 30 Std./Woche) bei flexibler Arbeitszeit und einem Mindestgehalt von EUR 4.500,- brutto monatlich auf Vollzeitbasis, Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI), eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“ (weitere Informationen bezüglich Anmeldung und verfügbarer Betreuungsplätze sowie FAQs unter: Campus Kids - Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at))

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. Gleichzeitig strebt sie eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen COVID-19 und dessen Aufrechterhaltung, solange dies die epidemiologische Lage in Österreich erfordert, Voraussetzung sind. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist (Beleg durch fachärztliche Bestätigung). In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen COVID-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung zu unterfertigen.

Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 15. September 2022.

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung bitte direkt bei Deloitte unter https://jobs.leadershipservices.at/Job/190767

Kontakt: Mag. Lara Hammer (+43/1/53700-2664) und Mag. Evelyn König (+43 1 537 00-2521)