Wir sind ein modernes, bestens eingeführtes Familien-Unternehmen mit 90-jähriger Tradition. Als Großhändler von Spenglerartikeln beliefern wir Spenglereien und Dachdecker in weiten Teilen Österreichs mit qulitativ hochwertigen Produkten. Für die Erweiterung unseres jungen, aufstrebenden Teams suchen wir MitarbeiterInnen für folgende Bereiche:

Leitung Einkauf

Einsatzort: Zentrale Köttlach

Zu Ihren Aufgaben zählen die Leitung des Einkaufs, Materialwirtschaft und Logistik, Bedarfsermittlung und Warenbestellungen, Pflege von Lieferantenbeziehungen, Artikelverwaltung und Pflege von Lieferantenstämmen, Tourenplanung für unsereLKW-Auslieferung.

Ihre Qualifikation ist eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Erfahrung im Einkauf, sehr gute EDV-Kenntnisse, selbständige, zielgerichtete und genaue Arbeitsweise, Sie sind verantwortungsvoll, kommunikativ, belastbar und teamfähig. Mindestbruttogehalt lt. KV: € 1.822

Außendienst

Einsatzort: Oststeiermark

Kundenbeziehungen aufzubauen und nachhaltig zu festigen ist Ihre besondere Stärke. Ihre Aufgaben sind die Betreuung von bestehenden Kunden, Akquirirung von Neukunden, Markbeobachtung, Teilnahme an Messen und Kundenveranstaltungen. Ihre Qulifikation liegt in einem guten kfm. Verständnis, sicherem Auftreten und Freude an selbständiger und eigenverantwortlicher Tätigkeit. Gerne können Sie sich auch als Quereinsteiger ohne Branchen-

erfahrung bewerben. Zielgehalt: € 2.700

Sachbearbeitung Einkauf

Einsatzort: Zentrale Köttlach

Zu Ihren Aufgaben zählen die Unterstützung der Leitung Einkauf wie z.B. Warenbestellungen, Verbuchung von Wareneingängen, Erstellen innerbetrieblicher Lieferpapiere, Unterstützung bei der Tourenplanung, Unterstützung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Ihre Qualifikation ist eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sehr gute EDV-Kenntnisse, selbständige Arbeitsweise, Sie sind kommunikativ, belastbar und teamfähig mit hohem Maß an Service- und Dienstleistungsbereitschaft. Mindestbruttogehalt lt. KV: € 1.571

Kundenbetreuung

Einsatzort: Filiale Wien, Birostraße 29, A-1230 Wien

Zu Ihren Aufgaben zählt die Betreuung unserer Kunden im Innendienst: Bestellannahme, Auftragserfassung, Angebotslegung und -verfolgung, Verwaltung von Lieferterminen, Unterstützung und Vertretung des Filialeinkaufs, administrative Tätigkeiten. Ihre Qualifikation ist eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sehr gute EDV-Kenntnisse, selbständige Arbeitsweise, Sie sind kommunikativ, belastbar und teamfähig mit hohem Maß an Service- und Dienstleistungsbereitschaft. Mindestbruttogehalt lt. KV: € 1.571

Eine Überzahlung ist jeweils möglich und richtet sich nach Kriterien wie Erfahrung und Qualifikation. Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle Aufgabe mit Entwicklungspotenzial in einem jungen, dynamischen Team. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto im Format PDF per E-Mail an Fr. Prok. Ivona Dziech, MA unter ivona.dziech@worahnik.at

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Michael Worahnik GmbH – Spenglerartikel

A-2640 Gloggnitz | Industriestraße 90, Köttlach

Telefon: 026 62 / 431 31 | Telefax: 026 62 / 431 38

E-Mail: office@worahnik.at | www.worahnik.at