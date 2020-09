Die Maroscheck GmbH ist ein österreichisches Haustechnikunternehmen im Privatbesitz mit einer langjährigen Unternehmensgeschichte. Mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beweist das Unternehmen aus St. Pölten seit vielen Jahren Kompetenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Aktuell verstärken wir unser Team und suchen für unseren Standort Wieselburg zum ehestmöglichen Diensteintritt:

Leitung Reparatur- und Kleinaufträge (m/w)

Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Kostenvoranschläge für Service- und Reparaturarbeiten

Einteilung des Montageteams

Kommunikation mit Kunden

Abrechnung der Aufträge und Qualitätskontrolle

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung

Berufserfahrung in vergleichbarer Position von Vorteil

Fachwissen und Materialkenntnisse

Gute MS-Office-Kenntnisse

Führerschein B

Unser Angebot:

Zukunftssichere Anstellung bei einem renommierten Unternehmen

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle beträgt auf Vollzeitbasis € 2.108,09 (14 mal p.a) Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation und Berufserfahrung abhängig.

Ihre Bewerbung:

Wenn Sie an der Mitarbeit in einem Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Planung, Entwicklung und Ausführung von Haustechnikinstallationen interessiert sind, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! Es erwartet Sie ein professionelles Team mit hoher Leistungsbereitschaft.

Maroscheck GmbH

Klenkstraße 4, 3100 St. Pölten

E-Mail: karriere@maroscheck.at

www.maitz.cc

www.maroscheck.at