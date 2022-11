Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Lackenhof suchen wir ab sofort eine/n

Liftwart m/w/d

Was du tun wirst:

Abwicklung des täglichen Betriebes der Lifte

Beaufsichtigung beim Ein- und Aussteigen der Gäste

Einhaltung der Erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen

Anfallende Tätigkeiten in den Stationsbereichen

Was du mitbringst:

Motivation Neues zu lernen

Selbstständige Arbeitsweise

Freundlich und kommunikativ

Zuverlässig und pünktlich

Was du davon hast

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Volle Stundenauslastung oder Teilzeit - je nachdem wie viel Zeit du hast, werden deine Arbeitszeiten festgelegt (auch an Wochenenden).

Nach Saisonende weitere interessante Jobmöglichkeiten.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Der Bruttostundenlohn beträgt mindestens € 11,17/Stunde zzgl. Sonn- und Feiertagszuschlägen. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt interessant - dann bewirb dich noch heute unter der Jobnummer: 13512 auf www.maschinenring-jobs.at oder ruf unter 0 59060 324 31 an.

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Patricia Salzmann

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +435906032431

patricia.salzmann@maschinenring.at