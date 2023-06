Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bist zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unseren Kunden in Krems an der Donau suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt einen

LKW Fahrer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du fährst einen modernen und komfortabel ausgestatteten LKW und belieferst diverse Baustellen in ganz Österreich

Du fährst verantwortungsbewusst unsere Fahrzeuge.

Du pflegst dein Fahrzeug regelmäßig und sorgfältig.

Was du mitbringst:

Du besitzt einen Führerschein Klasse C1E oder C

Je aktueller deine Führerscheinmodule sind, desto besser.

Übernachtungen Auswärts sind für dich ok.

Du kannst dich auf Deutsch exzellent verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Du arbeitest selbstständig, gewissenhaft und gerne auch im Team.

Wenn du schon Erfahrung als LKW-Fahrer/in hast ist das von Vorteil.

Was du davon hast:

Du genießt die Sicherheit eines starken Arbeitsgebers.

Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben und eine faire und zeitgerechte Bezahlung.

Du steuerst moderne und komfortable Fahrzeuge.

Moderne Schutzausrüstung wird dir zur Verfügung gestellt.

Mehr lernen. Wir investieren gerne in deine Qualifikation.

Der Mindestlohn nach KV beträgt €14,07/h brutto. Ob bzw. wie viel mehr es für dich sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich bevorzugt online unter der Jobnummer 15044 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Georg Mößlinger

Lerchenfelderstraße 20, 3500 Krems

D: 05906032821

georg.moesslinger@maschinenring.at