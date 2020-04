STELLENAUSSCHREIBUNG

LohnverrechnerIn

Bei der Stadtgemeinde Gänserndorf (Abteilung Finanzen) gelangt der Dienstposten eines (einer) Mitarbeiter/in, teilzeitbeschäftigt mit 20 Wochenstunden, neu zur Besetzung.



Ende der Bewerbungsfrist: 15. Mai 2020

Aufnahmedatum: voraussichtlich ab 18. Mai 2020

Tätigkeitsbereich: In einem Team erledigen Sie folgende Arbeiten:

Selbständige Abwicklung der monatlichen Gehaltsabrechnungen aller Mitarbeiter

Personaladministration und Stammdatenpflege (Ein- und Austritte, Reisekostenabrechnungen und Verwaltung von Urlauben und Krankenständen, Arbeitszeitkontrolle)

Verwaltung des Zeiterfassungssystems

Berechnung von Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen, Dienstgeberabgaben und diversen Zuschlägen oder Abschlägen

Schnittstelle zu Behörden, Ämtern, anderen Abteilungen und Mitarbeitern bei arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen

Unterstützende Tätigkeiten der laufenden Buchhaltung der Gemeinde

Aufnahmeerfordernisse:

Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. StaatsbürgerIn eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaates

Gesundheitliche Eignung

Einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

Persönliche, fachliche und gesundheitliche Eignung

Für männliche Bewerber: abgeleisteter Präsenzdienst

Fach- und Sozialkompetenz

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Matura (HAK, HBLA)

Ausbildung im Bereich Lohnverrechnung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Lohnverrechnung

Sehr gute Deutschkenntnisse

Versiert im Umgang mit MS Office; Kenntnisse in K5 Gemdat von Vorteil

Zahlenverständnis, analytisches Denken

Organisations- und Planungsfähigkeit

Teamplayerin bzw. Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Dienstleistungsorientierung sowie einer genauen, selbständigen Arbeitsweise

Hohes Maß an Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

Bruttomindestgehalt: € 1.002,60 (richtet sich nach der Qualifikation und den anrechenbaren Vordienstzeiten). Die Aufnahme erfolgt nach einer mindestens 6-monatigen Probezeit in ein vertragliches Dienstverhältnis. Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse über Schul- und Berufsausbildung) sind spätestens zum Ende der angegebenen Bewerbungsfrist an die Stadtgemeinde Gänserndorf, 2230 Gänserndorf, Rathausplatz 1 zuhanden von Frau Mag. Manuela Müller (Tel. 02282/2651 44 DW) oder an personalamt@gaenserndorf.at zu richten.