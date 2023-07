Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Randegg suchen wir ab sofort eine/n

Maschinenbediener (m/w/d)

Was du tun wirst:

Fertigung von Brettschichtholz

Bedienung von computergesteuerten Maschinen

Was du mitbringst:

Erfahrung im Holzbereich: Eine abgeschlossene Lehre als Tischler, Mechaniker oder Maschinenschlosser ist von Vorteil.

Erfahrung mit Maschinen: Du kannst sie nach einer Einschulung selbständig einstellen und umrüsten.

Du bist flexibel und selbständiges Arbeiten gewohnt.

Technisches Verständnis, Führerschein B und eigenes KFZ sollten vorhanden sein.

Was du davon hast:

Schichtarbeitszeiten: 2- oder 3-Schicht möglich (1. 05:00-13:00 Uhr 2. 13:00-21:00 Uhr 3. 21:00-05:00 Uhr)

Zulagen für 3.Schicht

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung

Wertschätzendes Arbeitsumfeld

Als Teil des Maschinenrings bist du zu allen gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.

Als Maschinist bekommst du €14,01 brutto pro Stunde

Klingt gut? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 15648 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2, 3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at