Wir erweitern unseren Standort in Grosspetersdorf uns suchen aus diesem Anlass:

Maschineneinsteller/in (m/w) Ihr Aufgabenbereich: Anfahren, Rüsten und Umbauen von Spritzgussmaschinen

Überwachen der Toleranzgrenzen

Dokumentation und Begleitung der Freigabeprozesse

Prozessoptimierung, Qualitätssicherung und -dokumentation Ihr Profil: Sie verfügen über eine Ausbildung als KfZ-Techniker, Kunststofftechniker, Maschinenbautechniker oder eine andere vergleichbare Qualifikation

Vorzugsweise haben Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung

Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit zeichnen Sie ebenso aus wie

Technisches Know-How und lösungsorientiertes Arbeiten

Bereitschaft im Schichtbetrieb (4-Schichtmodell) zu arbeiten setzen wir voraus Mitarbeiter/in Materialversorgung/Verpackung/Lager (m/w) Ihr Aufgabenbereich: Wiegen und Verpacken der Teile sowie Transport in die Bereitstellungszonen

Scannen und Kommissionieren der Packstücke

Durchführung von Wareneingangsüberprüfungen und Inventuren gemäß den vorgegebenen Standards Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung

Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit zeichnen Sie ebenso aus wie

Technisches Interesse und lösungsorientiertes Arbeiten

Bereitschaft im Schichtbetrieb (2-Schichtmodell) zu arbeiten setzen wir voraus

Wir bieten:

Mitarbeit in qualifizierten und motivierten Teams an einem wachsenden Standort

Überdurchschnittliche Bezahlung

Vielfältige Sozialleistungen

Wir sind gesetzlich verpflichtet ein Mindestbruttogehalt anzugeben, dieses beträgt für Mitarbeiter/innen (m/w) in unterstützenden Tätigkeiten lt. KV (Elektro- und Elektronikindustrie) ab Euro 24.800,00/Jahr, für Facharbeiter/innen (m/w) ab Euro 29.000,00/Jahr.

Die tatsächliche Entlohnung besteht aus dem Grundgehalt mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung plus umfangreicher Zulagen und liegt deutlich über dem Mindestbruttogehalt.

Wenn Sie an einer der ausgeschriebenen Positionen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen an:

Aptiv Services Austria GPD. GmbH & Co. KG (früher Delphi)

Industriestrasse 1, 7503 Grosspetersdorf, AUSTRIA

office.bewerbung@aptiv.com

