Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöchlarn suchen wir ab sofort eine/n

Maschinenführer und Staplerfahrer

Was du tun wirst: Dein Team bestmöglich unterstützen

Du arbeitest im Team in der Produktion für Trockenbaustoffe.

Du hilfst bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten der Produktionsmaschinen mit.

Auch das Be- und Entladen von LKWs gehört zu deinen Aufgaben.

Im Lager hältst du Ordnung und hast über alles einen guten Überblick.

Was du mitbringst: Motivation und Hausverstand

Hast du einen Staplerschein, JA? Dann bist du bei uns genau richtig.

Idealerweise hast du auch schon Erfahrung als Staplerfahrer gesammelt.

Du sprichst gut Deutsch und verstehst die Arbeitsanweisungen.

Du besitzt einen Führerschein B, nur so erreichst du deinen Arbeitsplatz.

Was du davon hast: Einen sicheren Job in deiner Region

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung.

Work-Life-Balance: Du arbeitest in einem 2-Schichtsystem - hast aber am Wochenende frei.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Dein Bruttomonatsgehalt auf Vollzeitbasis beträgt 2528€.

Interesse geweckt?

Dann bewirb DICH jetzt unter www.maschinenring.at-jobs mit der Jobnummer 15573.

Wir freuen uns auf DICH.

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033811

anja.hoefinger@maschinenring.at