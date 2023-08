Für unseren Produktionsbetrieb in Sieghartskirchen suchen wir:

Maschinenschlosser/-in

Ihre Stärken:

abgeschlossene Berufsausbildung (LAP)

genaue und selbständige Arbeitsweise

Teamorientierung

Schweißkenntnisse spez. mit Edelstahl (MIG, WIG, MAG)

Führerschein B

Ihre Aufgaben:

fachger. Instandhaltung/Wartung/Reparatur v. Maschinen

Erstellung von Stahlkonstruktionen nach Plan

Fehlersuche und Störungsbehebung bei Problemen

Entlohnung: € 2.661,79 brutto (Bereitschaft Überzahlung)

Nähere Informationen zu der und noch weiteren ausgeschriebenen Stellen unter: www.berger-schinken.at

Schriftliche Bewerbungen an:

Fleischwaren Berger GmbH & Co KG

3443 Sieghartskirchen, Koglerstraße 8

oder an: jobs@berger-schinken.at