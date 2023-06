Maschinen und Anlagen für die Herstellung von Akkumulatoren

Für unsere Fertigung Maschinenbau suchen wir ab sofort einen Meister im Maschinenbau

Ihr Anforderungsprofil

Meister im Maschinenbau oder höhere Qualifikation

Erfahrung in der Mitarbeiterführung, Kenntnisse in der Herstellung von Maschinen und vorzugsweise Formen, in der Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik

Grundkenntnisse der englischen Sprache

Ihre Aufgaben

Arbeitsvorbereitung und Einsatzplanung der unterstellten Beschäftigen mit praktischer Mitarbeit, Organisation der Abläufe in den Bereichen Maschinenbau (Schweißerei, spanabhebende Fertigung, Schlosserei, Farbspritzerei, Montage, Elektrofertigung), sowie Formenbau, Wareneingang, Lager und Versand, Abklärungen und Vorbereitung von Fredmvergaben in Abstimmung mit Verkauf, Technik, Einkauf

Ihre Beschäftigungszeit

Vollzeit, 38,50/Woche verteilt auf 4 Tage von Montag - Donnerstag, JEDER FREITAG FREI

Ihre Vergütung

Basierend auf dem KV Maschinen- und Metallwarenindustrie, Besch. Gr. H und entsprechend der Qulifikation zu vereinbaren, mindestens jedoch € 3.790,58 Brutto/Monat

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

HADI-Maschinenbau GmbH

Ardaggerstraße 96, A-3300 Amstetten

z.H. Michael Mistelbauer (Personalabteilung)

E-Mail: buchhaltung@hadi.at

www.hadi.com