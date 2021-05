Täglich kommen Menschen weltweit mit Technologien von Bühler in Berührung. In der Division Consumer Foods stellen wir am Standort in Leobendorf Anlagen zur Produktion von Flach-, Weich- und Hohlwaffeln, Hohlhippen sowie Eistüten her. Mit einer einzigartigen Bandbreite an Technologien, Prozessen, Maschinen und unserem Know-how in der Backtechnologie sind wir Weltmarktführer und ermöglichen eine außergewöhnliche Gestaltung von Endprodukten. Für unsere technische Lehrwerkstätte suchen wir ab September 2021 dich zur Verstärkung als

Metall- und Maschinenbautechniker (m/w/d)

Aufgaben:

Absolvierung der Grundausbildung in der Lehrwerkstätte, dazu gehört:

das Lesen von Fachzeichnungen,

der richtige Umgang mit Messwerkzeugen

das Erlernen von Feilen, Entgraten, Anreißen, Bohren, Drehen, Fräsen sowie der Zusammenbau von Einzelteilen.

Nach Erreichen der jeweiligen Ausbildungsziele wirst du in die produktiven Abläufe der einzelnen Abteilungen eingegliedert, z.B.

Schweißabteilung, Mechanische Werkstätte, Montagebereich, Wareneingang

Vorbereitung auf den Lehrabschluss im letzten Lehrjahr innerhalb der Lehrwerkstätte

Erforderliche Qualifikationen:

Positiver Pflichtschulabschluss und eine daraus folgende gute Allgemeinbildung

Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick zeichnen dich aus

Gute Umgangsformen und ein offener, freundlicher Zugang zu anderen

Mit Engagement und Lernbereitschaft bringst du dich positiv in das Team ein und gehst genau und zuverlässig an neue Aufgaben heran.

Wir bieten dir:

Fachliche Kompetenz und Top-Ausbildung über das Berufsbild hinaus

Vielfältige Karriereoptionen und persönliche Weiterentwicklung

Unterstützung bei der Erreichung „Lehre mit Matura“

Prämien bzw. Zeitguthaben für ausgezeichnete Leistungen während deiner Ausbildung

Interkulturelle Arbeitsumgebung

Vergünstigtes Mittagessen in der Werksküche

Gute öffentliche Anbindung

kostenlose Parkplätze

Vergütung:

Die Lehrlingsentschädigung beträgt laut Kollektivvertrag EUR 749,49 brutto monatlich. Nach erfolgreicher abgeschlossener Lehrausbildung, steht dir eine tolle Zukunft bei Bühler bevor!

Erforderliche Bewerbungsunterlagen:

Lebenslauf, Bewerbungsschreiben (inkl. Motivationsschreiben), vollständige Zeugnisse ab der 8. Schulstufe

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen via E-Mail z.Hd. an Herrn Jürgen Wammerl an: apprenticeship.bhfe@buhlergroup.com .