Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 80 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen gelangt folgende Position zur Besetzung:

Mitarbeiter_in Europäisches Dokumentationszentrum (m/d/w)

20 Std./Woche Inserat Nr. SB19-0137

Ihre Aufgaben

Mitarbeit in einem Europäischen Dokumentationszentrum (EDZ)

Wissensmanagement und Zugänglichmachung von offiziellen Veröffentlichungen und Dokumenten der EU (online und in gedruckter Form)

Unterstützung bei der Recherche von ausführlichen Informationen zu Rechtsvorschriften, Integration, Politikfeldern und Einrichtungen in Europa

Unterstützung von Studierenden und dem wissenschaftlichen Personal bei Recherchen und Untersuchungen im Zusammenhang mit Fragestellungen rund um die Europäische Union

Unterstützung der Forschung und Lehre im Bereich Unionsrecht des Departments für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen

Organisation von Veranstaltungen (z.B. Bürger innendialoge)

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften bzw. Wirtschaftsrecht

vertiefte (idealerweise auch praktische) Kenntnisse im EU-Recht und der aktuellen europapolitischen Reformdiskussion

praktische Kenntnisse im Umgang mit nationalen und internationalen Rechtsdatenbanken

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. B2)

Bereitschaft zu Studierendenbetreuung

Erfahrungen in wissenschaftlichem Arbeiten von Vorteil

Erfahrungen in Lehre oder Tutoring von Vorteil

Ihre Perspektive

Teilzeit (20h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf ein Jahr mit unbefristeter Verlängerungsoption bei einem Mindestgehalt von EUR 2.744,10 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D1/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über die geforderten Qualifikationen verfügen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis 18.10.2020. Ausführliche Informationen finden Sie unter: https://www.donau-uni.ac.at/jobs