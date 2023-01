Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Region Weinviertel in 2130 Mistelbach freut sich auf Verstärkung.

Mitarbeiter für die Grünraumpflege (m/w/d)

Dein Job: Gartenträume realisieren

Du wirst Teil eines Trupps, der Gärten gestaltet, sowie pflegt.

Du wirst abwechslungsreiche Gartenprojekte realisieren: ob Rasen anlegen oder Pflanzen setzen und pflegen: Bei uns ist alles dabei.

Auch in der Gartenpflege arbeitest du mit: Hecken zurückzuschneiden bzw. Rasen zu mähen macht dir Spaß.

Unsere Maschinen und Geräte sind topmodern und auf dem neuesten Stand der Technik. Du nutzt unseren Fuhrpark in deiner täglichen Arbeit.

Dein Profil: Du arbeitest gerne in der Natur.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist von Vorteil. Quereinsteiger sind herzlich Willkommen.

Du bedienst Maschinen und Geräte gekonnt - handwerklich packst du gerne mit an. Du kannst sehr gut mit Menschen und koordinierst Arbeiten geschickt.

Taucht Unerwartetes auf, findest du rasch und mit Hausverstand eine gute Lösung!

Du besitzt einen Führerschein B, und auch einen E zu B oder bist bereit diesen zu machen.

Dein Plus: Ein echter Traumjob in der Natur

Ein echter Traumjob, wenn du gerne eigenständig im Grünen arbeitest und mit Pflanzen Schönes erschaffst. Unser Team wächst seit vielen Jahren und hat Freude an seinen Aufgaben.

Regionaler Arbeitsplatz. Treffpunkt ist bei unserem Standort im Wirtschaftspark in 2130 Mistelbach. Danach geht es mit unserem Fuhrpark zu Baustellen in der Region.

Kleidung. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Mehr lernen. Bei uns erwartet dich eine große Bandbreite an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Bruttomindestmonatslohn von EUR 2.100,00 auf Vollzeitbasis inkl. Diäten. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 14021 auf https://maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Veronika Kautz

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-31

personal.regionweinviertel@maschinenring.at