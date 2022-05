Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Bezirk St. Pölten suchen wir ab sofort für Vollzeit, Teilzeit oder Geringfügig eine/n

Mitarbeiter für die Kanalreinigung und Entsorgung (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du unterstützt die Fahrer bei den Kanal- und Tankreinigungen.

Du hilfst beim Lösen von Verstopfungen.

Gemeinsam entsorgt ihr diverse Gefahrenstoffe.

Was du mitbringst:

Du bist handwerklich geschickt, arbeitest gewissenhaft und bist zu 100% zuverlässig.

Du bist belastbar und körperlich fit - egal ob stehende, sitzende oder hebende Tätigkeiten.

Lust auf Abwechslung und zeitliche Flexibilität (Vollzeit, Teilzeit oder Geringfügig)

Was du davon hast:

Wir bieten Dir einen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich mit einer interessanten, vielseitigen und herausfordernden Tätigkeit in einem krisensicheren Unternehmen. Für diese Position gilt ein Mindestlohn von EUR 1862,10 brutto. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden. In einem Unternehmen mit familiärer Atmosphäre erhältst Du Wertschätzung für die geleistete Arbeit.

Maschinenring St. Pölten - Tullnerfeld

Melanie Özelt

Keltenstraße 11

3100 St. Pölten

059060/36231

melanie.oezelt@maschinenring.at