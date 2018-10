Seit 150 Jahren inspirieren die Technologien von Voith Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter weltweit. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wesentlicher Teil unserer Geschichte und prägt seit jeher unser Denken und Handeln.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Theresienfeld suchen wir:

Application Engineer Schaberklingen (m/w)

Ihr Aufgabenfeld:

Technische Unterstützung von Kunden, Troubleshooting und Anwendungsbetreuung im Bereich Schaberklingen

Zusammenarbeit und Unterstützung des Vertriebsteams, dem Produktmanagement und der globalen R&D

Unterstützung bei der technische Abklärung und Qualitätsfestlegung von Schaberklingen

Betreuung von Feldversuchen aus internen Forschungsprojekten

Messungen an Papiermaschinen (Druck- und Belastungsmessungen, Schabereinstellungen,..)

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung– Fachrichtung Papiertechnik, Maschinenbau, Messtechnik, Mechatronik oder ähnliches

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Hohe Team- und Kundenorientierung

Eigenständige Arbeitsweise und gute Organisationsfähigkeiten

Internationale Reisebereitschaft vor allem EMEA

Das kollektivvertragliche Mindesteinkommen (KV Ang. Chem. Ind.) beträgt 2.600,- wobei eine Überzahlung je nach Berufserfahrung und Ausbildung möglich ist.

Arbeitsvorbereiter/in für Schaberklingenfertigung (m/w)

Aufgabengebiet:

Ausschreibung und Abschließen von Fertigungspapieren

Lagerstandsmanagement im Rahmen der Auftragsabwicklung

Bestellabwicklung inkl. Wareneingangskontrolle

Erstellung von technischen Zeichnungen

Anforderung:

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH oder ähnliches), vorzugsweise Maschinenbau

Logisches Denken, Handwerkliches Geschick

Englisch Kenntnisse von Vorteil

Berufserfahrung wünschenswert

CAD-Erfahrung wünschenswert

Teamfähigkeit

Verlässlichkeit

FS B und eigener PKW

Das kollektivvertragliche Mindesteinkommen (KV Ang. Chem. Ind.) beträgt € 2.516,80, wobei eine Überzahlung je nach Berufserfahrung und Ausbildung möglich ist. Die wöchentliche Arbeitszeit laut KV beträgt 38 Stunden.

Produktionsmitarbeiter/in Schaberklingenfertigung (m/w)

Aufgabengebiet:

Bedienung von Bearbeitungsmaschinen

Qualitätssicherung im Zuge der Fertigung

Anforderung:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem metallverarbeitenden Beruf

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Produktion

Bereitschaft zur Schichtarbeit

Staplerschein und Kranschein von Vorteil

Logisches Denken, Handwerkliches Geschick

FS B und eigener PKW

Das kollektivvertragliche Mindesteinkommen (KV Arbeiter Chem. Ind.) beträgt € 2.316,55,72, wobei eine Überzahlung je nach Berufserfahrung und Ausbildung möglich ist. Die wöchentliche Arbeitszeit laut KV beträgt 38 Stunden.

Unser Angebot:

Voith bietet Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, herausfordernde Aufgaben und Freiräume für Ihre Kreativität mit langfristigen Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind bei uns für ein internationales Unternehmen tätig, die mit allen Produkten führende Marktposition besetzt. Wir bieten Ihnen kollegiale Teamarbeit auf nationaler wie internationaler Ebene.

Haben wir Ihr Interesse für diese spannende Position mit Entwicklungspotential geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - online, per Post oder per Mail an.

Sabine Machacek

Voith Paper Rolls GmbH & Co. KG

Maretgasse 45, 2632 Wimpassing

Mail: sabine.machacek@voith.com

www.voith.com