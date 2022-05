Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Service NÖ-Wien sucht für Vollzeit am Bürostandort 3580 Mold Verstärkung.

Mitarbeiter/in EDV Projekte und Support (m/w/d)

Was du tun wirst: Betreuung der IT-Umgebung

Du berätst unsere MR-KollegInnen bei allen anwendungsspezifischen Fragen, Du leistest am Telefon oder per Mail First-Level-Support für z.B. unser ERP System, Office Anwendungen, MR GIS Anwendungen, Digitaler Lieferschein etc.

Du schulst deine User in verschiedene Softwareprogramme ein und unterstützt bei der Erstellung von Schulungsvideos sowie Unterlagen.

Du dokumentierst Verbesserungen, testest diese in der Software

Du arbeitest bei der Entwicklung und Ausrollung von digitalen Produkten mit

Was du mitbringst: Genauigkeit, technisches Interesse und Lernbereitschaft

Eine abgeschlossene Lehre oder Matura in der Sparte IT oder Matura in einem anderen Bereich und technisch versiert und interessiert.

Du hast bereits Erfahrung in den Bereichen Office 365 - das ist von Vorteil. Sehr gute Kenntnisse in den Office-Programmen setzen wir voraus.

Du kannst gut mit Menschen und sie können mit dir, egal ob Kunde, Kollege oder Führungskraft. Du überzeugst mit Freundlichkeit und guten Argumenten.

Was du davon hast: Großer Gestaltungsraum in einem kleinen feinen Team

Ein starkes Netzwerk und Erfahrung von den KollegInnen in der Organisation hilft dir, schnell im Job Fuß zu fassen und selbständig zu arbeiten.

Individuelle Einschulung und Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Einen Job mit Sinn in einem krisensicheren Unternehmen. Wir verkaufen Dienstleistungen, die entweder der Sicherheit oder der Lebensqualität von Menschen dienen.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.000,00 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 11932 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Frau Mag. Michaela Dietrich

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30056

Email: jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at