Pro Pet Austria ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden am Standort in Gastern bereits über 200 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.

Zur Erweiterung unseres Fleischer-Teams suchen wir:

Mitarbeiter/in in der Fleischerei /

Stellvertretende/r Schichtleiter/in

In dieser Funktion sind Sie für die Herstellung unserer Produkte zuständig.

Unsere Aufgabenstellung:

Produktion von Würstchen, Sticks und Formfleisch lt. Rezeptur und Produktionsauftrag

Bedienen der Anlagen (z.B. Aufhängelinie, Aufspritzanlage, Stanzanlage)

Auslagerung und Einlagerung von tiefgefrorenem Fleisch

Aufgaben der Schichtleitung (Vertretung bei Krankheit und Urlaub):

Verantwortlich für die Abwicklung der Produktionsaufträge unter Berücksichtigung von Qualität und Quantität

Verantwortlich für bis zu 10 Mitarbeiter sowie Koordination der Mitarbeiter in der Schicht

Koordination der Trockenkammerbelegung, des Rohstofflagers und der Tiefkühlräume

Durchführung von Qualitätskontrollen (Produktqualität, Produktrestfeuchte, usw.)

Maschineneinstellungen und Umbauten veranlassen

Diverse organisatorische Tätigkeiten, wie z.B. Vorbereitungen von Aufträgen, Bearbeitung von Fehlermeldungen, diverse Dokumentationen

Wir erwarten:

Bereitschaft zum 3-Schichtbetrieb

IT-Basiskenntnisse, technisches Verständnis

Deutsch in Wort und Schrift

Eigenständige, zuverlässige sowie teamorientierte Arbeitsweise

Ausgeprägtes Hygienebewusstsein

Ihre Chance:

Sie übernehmen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer spannenden Zukunftsbranche. Sie haben die Chance, aktiv am Wachstum unseres erfolgreichen Unternehmens mitzuwirken und nach einer gewissen Einschulungszeit als Schichtleiter-Stellvertreter tätig zu werden. Wir bieten eine leistungsgerechte Entlohnung, vielseitige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens.

Wir arbeiten nach den Hygienevorschriften eines Lebensmittelbetriebes.

Das Mindestentgelt für diese Lohnkategorie lt. Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes beträgt Euro 1.625,60; Euro 2.032,00 für Facharbeiter bzw. Euro 2.132,00 für Schichtleiter Stv. brutto pro Monat hinzu kommen Zulagen (Nachtzulagen, etc.) in der tatsächlich geleisteten Höhe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

Frau Mag. Sarah Koller

Waidhofner Straße 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36

E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com