Mitarbeiter/in für den Bauhof der Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg gesucht!

40 Wochenstunden / Dienstantritt: ab April 2022

Bewerbungsfrist: 31.03.2022

Gesamte Stellenausschreibung unter: www.bad-deutsch-altenburg.gv.at

Ihre schriftliche Bewerbung (in üblicher Form und Umfang, inkl. Foto) senden Sie bitte, vorzugsweise per E-Mail, an: amtsleiter@bad-deutsch-altenburg.gv.at und hs@teamsalaun.at